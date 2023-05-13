«Лежала трупом две недели: Поргина рассказала о травме

«Лежала трупом две недели: Людмила Поргина рассказала о полученных травмах
Актриса и вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о самочувствии после сотрясения мозга. Слова актрисы приводит издание StarHit.
Поргина недавно попала в больницу, упав и ударившись головой, врачи диагностировали актрисе сотрясение мозга.
Инцидент произошел на даче. Актриса, услышав шум, вышла на улицу, где, поскользнувшись, ударилась головой о бревно и потеряла сознание. Прийти в себя Поргиной помог помощник по хозяйству, он же вызвал скорую помощь.
Сейчас вдову Николая Караченцова уже выписали из клиники, но восстанавливаться ей предстоит еще долго. Поргина призналась, что чувствовала себя очень плохо. У актрисы все тело было в ушибах, из-за чего врачи переживали за возможные последствия, поскольку могли образоваться гематомы в мозгу.
Слава Богу, все обошлось. А до этого я лежала трупом две недели, — поделилась в интервью Людмила Поргина.