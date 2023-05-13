«Лежала трупом две недели: Поргина рассказала о травме

Инцидент произошел на даче. Актриса, услышав шум, вышла на улицу, где, поскользнувшись, ударилась головой о бревно и потеряла сознание. Прийти в себя Поргиной помог помощник по хозяйству, он же вызвал скорую помощь.

Сейчас вдову Николая Караченцова уже выписали из клиники, но восстанавливаться ей предстоит еще долго. Поргина призналась, что чувствовала себя очень плохо. У актрисы все тело было в ушибах, из-за чего врачи переживали за возможные последствия, поскольку могли образоваться гематомы в мозгу.