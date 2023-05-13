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Любовь Успенская призналась, что бывает жесткой с дочерью

В эфире подкаста «Неформат» певица поделилась откровениями о работе с дочерью и о том, как складывается ее личная жизнь.

Успенская призналась, что бывает жесткой с дочерью
© РИА Новости

Напомним, что Татьяна Плаксина решила делать карьеру певицы и выступает под псевдонимом PACHA TATI. Звездная мама наследницу всячески поддерживает, хотя и признается, что в работе с дочерью она очень строга.

«Во время работы она мне не дочь», — сказала Успенская.

Певица выступает продюсером Татьяны и всячески помогает ей продвигаться в карьере.

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На вопрос о личной жизни дочери Успенская ответила, что у нее все складывается прекрасно, сама же Татьяна призналась, что сейчас она нацелена на карьеру, да и не встретила еще своего единственного.

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