Российская певица Наташа Королева в эфире программы «Сегодня вечером», рассказала, почему модельер Валентин Юдашкин отказывал ей в сотрудничестве.

Королева рассказала, что дружила с покойным модельером, и его работы всегда ее восхищали. При этом Юдашкин сотрудничал с певицей только в качестве исключения, потому что советовал Королевой придерживаться своего стиля.

По словам Королевой, Юдашкин советовал ей сильно им не увлекаться, дозировать количество нарядов его авторства в гардеробе. Он считал, что у Королевой имидж "девчонки с нашего двора" с народными песнями, поэтому и выглядеть она должна по-народному. Так, Юдашкин считал, что образы в его стиле должны появляться у певицы лишь иногда.

Валентин Юдашкин скончался во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет, вследствие прогрессирования рака почки и метастаз в голове.