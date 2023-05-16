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Татьяна Буланова сбросила 5 килограммов перед свадьбой с экс-теннисистом

Певица Татьяна Буланова призналась, что сбросила пять килограммов перед бракосочетанием с бывшим теннисистом Валерием Рудневым. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

Буланова сбросила 5 килограммов перед свадьбой с экс-теннисистом
© Кадр из видео

По словам Булановой, ее платье уже подогнали по фигуре, учитывая, что она перед этим сбросила пять килограммов. Больше она скидывать не планирует, поэтому подгонка уже прошла.

Звезда подчеркнула, что специально она не худела, спортом не занималась, но держит фигуру, ограничивая себя в питании. Теперь, когда она избавилась от лишнего веса, звезда чувствует себя комфортно.

По словам певицы, она придерживается основного правила — меньше есть и не употреблять пищу после шести вечера.

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Ранее мы писали о том, как Татьяна Буланова заплакала в шоу, говоря о семье.

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