Виктория Боня рассказала о серьезном диагнозе экс-супруга

Виктория Боня рассказала о том, какой диагноз поставили ее экс-супругу, бизнесмену Алексу Смерфиту. Об этом сообщает издание "7 Дней".

Ранее ее супруг уже тяжело болел, он ослаб, но врачи не могли поставить диагноз. Позднее выяснилось, что Смерфит страдал от болезни Лайма. Однако, как оказалось, это был не единственный диагноз.

Боня рассказала, что у него был неалкогольный цирроз печени. И звезда помогла своему бывшему избавиться от заболевания. По ее словам, он последовал ее советам и смог вылечиться.

"Когда Алекс (мой бывший муж) болел, он чуть не умер", — заявила светская львица.