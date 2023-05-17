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Лолита объяснила, почему врачи отказались ее лечить

Известная российская певица попала на прием к врачу, но, несмотря на жалобы, лечение ей так и не назначили. Об этом она рассказала в в программе "Светская хроника" Пятому каналу.

Как призналась певица, она очень мнительная и может себя накрутить до высокого давления. Из-за повышенной тревожности артистка столкнулась с бессонницей. Вот как описала Лолита свой визит к врачу.

«Она что-то пишет и говорит: «Вы невротик». Я говорю: «Так давайте меня лечить». Она говорит: «Не буду!», — рассказала певица.

Но специалист объяснила свое решение.

«Если я у вас уберу невротизм, вы больше никому не поможете. Я: «А как мне с этим?». Она говорит: «Идите, живите». Все», — поделилась артистка.

Лолита также рассказала, что боится не заметить, как психосоматика с возрастом станет паранойей.

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