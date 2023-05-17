Дочь певицы Славы хочет быть актрисой
Дочь известной российской певицы Славы - Александра Морозова - рассказала своим подписчикам в соцсетях о том, что мечтает стать актрисой.
Причем не просто мечтает, а уже делает конкретные шаги к исполнению своей мечта. Так, девушка уже записалась на актерские курсы, заниматься она будет дважды в неделю.
«Хочу сейчас возобновить актерскую деятельность», — написала Александра Морозова.
Заботы о ребенке не помешают ей посещать занятия, за помощью она обратится к своим родным.
Напомним, что у Александры 30 марта родился сын Арсений, а певица Слава, ставшая бабушкой, взяла творческий отпуск, чтобы провести время с внуком.