Дочь певицы Славы хочет быть актрисой

Дочь известной российской певицы Славы - Александра Морозова - рассказала своим подписчикам в соцсетях о том, что мечтает стать актрисой.

Причем не просто мечтает, а уже делает конкретные шаги к исполнению своей мечта. Так, девушка уже записалась на актерские курсы, заниматься она будет дважды в неделю.

«Хочу сейчас возобновить актерскую деятельность», — написала Александра Морозова.

Заботы о ребенке не помешают ей посещать занятия, за помощью она обратится к своим родным.