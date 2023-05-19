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Певец Сергей Жуков вспомнил, как его травили в школе

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков в беседе с "Мослентой" рассказал, как его травили в школе.

Певец Сергей Жуков вспомнил, как его травили в школе
© РИА Новости

Детство артиста прошло в городе Димитровград в Ульяновской области. Жуков с детства увлекался музыкой, поэтому во время учебы ему нередко приходилось пропускать занятия ради музыкальных конкурсов.

По словам певца, одноклассникам не нравилось, что ему позволяют пропускать уроки. На этой почве артист столкнулся с буллингом.

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Жуков уточнил, что сверстники прозвали его Орленком за исполнение одноименной песни в хоре. Певец подчеркнул: словесной травлей дело не ограничилось, ему также пришлось пережить физическое насилие.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Сергей Жуков спел женщинам в московском кафе.

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