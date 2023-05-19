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Актриса Александра Бортич разводится с мужем

Актриса Александра Бортич разводится с бизнесменом Евгением Савельевым. Артистка рассказала об этом в своих соцсетях.

В последнее время подписчики звезды начали замечать, что она перестала публиковать фото с мужем. С тех пор на Бортич посыпались вопросы о том, все ли в порядке в их семье.

Оказалось, что супруги приняли решение о разводе.

Актриса Анна Хилькевич ответила на слухи о разводе

При этом Александра подчеркнула, что остается с Евгением в хороших отношениях:

"Мы навсегда любим и уважаем друг друга и вместе воспитываем нашего сына".

Актриса родила сына Александра в 2020 году.

Ранее Бортич уже была замужем – с 2016 по 2018 год актриса состояла в браке с рэпером Вячеславом Воронцовым.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Гуф объявил о разводе с молодой женой.

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