Актриса Александра Бортич разводится с мужем
Актриса Александра Бортич разводится с бизнесменом Евгением Савельевым. Артистка рассказала об этом в своих соцсетях.
В последнее время подписчики звезды начали замечать, что она перестала публиковать фото с мужем. С тех пор на Бортич посыпались вопросы о том, все ли в порядке в их семье.
Оказалось, что супруги приняли решение о разводе.
При этом Александра подчеркнула, что остается с Евгением в хороших отношениях:
"Мы навсегда любим и уважаем друг друга и вместе воспитываем нашего сына".
Актриса родила сына Александра в 2020 году.
Ранее Бортич уже была замужем – с 2016 по 2018 год актриса состояла в браке с рэпером Вячеславом Воронцовым.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Гуф объявил о разводе с молодой женой.