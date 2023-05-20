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Ксения Бородина рассказала о своем бойфренде

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что состоит в отношениях. Об этом она сообщила в интервью, опубликованному на YouTube-канале Марка Бартона.

Ксения Бородина рассказала о своем бойфренде
© РИА Новости

Звезда рассказала, что после развода с Курбаном Омаровым в ее окружении появилось много мужчин, которые хотели ее внимания. Однако заинтересовал ее лишь один человек. После того, как она начала с ним отношения, она пресекла попытки других с ней встречаться.

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Она рассказала, что сейчас общается с мужчиной, и с ним ей хорошо, но чувства в социальных сетях она демонстрировать не собирается. По словам Бородиной, этот человек оказал ей большую поддержку и подставил мужское плечо.

"Это то, что мне было необходимо. Много душевности во всем этом"

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Бородина поступит в МГУ.

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