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"В грязной пижаме, вся в слюнях": телезвезда Ким Кардашьян рассказала, каково быть матерью-одиночкой

Телезвезда Ким Кардашьян в эфире подкаста On Purpose with Jay Shetty откровенно рассказала о том, каково быть матерью-одиночкой.

"В грязной пижаме, вся в слюнях": Кардашьян о тяготах материнства
© РИА Новости

42-летняя знаменитость воспитывает четырех детей от рэпера Канье Уэста. По словам Кардашьян, ей приходится непросто с детьми, даже несмотря на то, что Ким помогают домбработницы и няни.

"Мне нужно сделать прическу одной из моих дочерей — и она должна быть идеальной, потом я обязана надеть туфли на другого ребенка, и всем им нужна я… Это полное безумие, готовка, беготня...", – рассказала Кардашьян про то, как проходит ее утро.

42-летняя бизнесвумен Ким Кардашьян сфотографировалась без макияжа

Блогер призналась, что иногда плачет вечерами из-за стресса. По словам Кардашьян, ей трудно быть строгой с отпрысками, но порой это необходимо. Звезда добавила, что из-за усталости у нее часто нет времени даже на уход за собой:

"Бывают вечера, когда ты сидишь дома в грязной пижаме, с немытой головой, вся в слюнях — к этому просто невозможно подготовиться заранее".

При этом Ким также отметила, что материнство – хоть и сложная, но благодарная работа. Она призвала женщин не откладывать этот опыт в долгий ящик.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Кардашьян раскритиковали за фотосессию с едой на унитазе.

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