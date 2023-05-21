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Певец Леонид Агутин будет судиться с блогерами, которые распространяют фейки

Певец Леонид Агутин заявил, что подаст в суд на блогеров, которые распространяют фейки о его семье. Об этом сообщает mk.ru.

"Нерадивые подонки": Агутин подаст в суд на тех, кто распространяет фейки
© РИА Новости

По словам артиста, чаще всего он старается не обращать внимание на ложные заявления. Однако порой они вредят его репутации и профессии:

"Придется судиться с очень многими нерадивыми подонками", – подчеркнул певец.

В частности, в Сети много информации о том, что последний год семья Леонида Агутина и Анжелики Варум живет не в России.

Леонид Агутин объяснил, почему спит с Анжеликой Варум в разных спальнях

Музыкант подчеркнул, что "жизни не хватит со всеми судиться", но на какие-то вещи он не может закрывать глаза.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что сестра Фриске читает страницу племянника с фейкового аккаунта.

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