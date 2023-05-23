Певица Айза показала внешность до пластики
Певица, блогер и бывшая жена рэпера Гуфа Айза продемонстрировала подписчикам внешность до пластики.
В своих соцсетях девушка поделилась фото своего старого водительского удостоверения. На кадре Айза со светлыми волосами, низким хвостом и челкой. При этом губы и глаза отличаются по форме от того, как выглядит блогер сегодня.
Соцсети
Айза также опубликовала фото из детства, на которых позировала вместе с отцом.
Ранее "Рамблер" рассказал о том, что Айза сделала липосакцию.