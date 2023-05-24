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1 час назад

Александр Головин женится

Мария Каткова

Российский актер Александр Головин сделал предложение своей возлюбленной. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Александр Головин женится
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актер опубликовал кадр с женской рукой, на которую надето помолвочное кольцо. На фото он целует руку будущей супруги. Известно, что его избранницей стала актриса Александра Попова. Звезды встречаются уже несколько лет.

Соцсети

В 2018 году актер угодил в скандал. Визажист-гример Светлана Белогурова рассказала, что родила от актера внебрачную дочь Оливию. Головин не признавал отцовство, пока визажист не сделала это через суд.

Невеста артиста уже высказывалась относительно этой ситуации. Она заявила, что весь скандал произошел еще до их знакомства и начала отношений, поэтому она не обращает внимание на прошлое возлюбленного.

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Ранее сообщалось, что Наоми Уоттс спровоцировала слухи о замужестве.

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