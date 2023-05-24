Александр Головин женится

Российский актер Александр Головин сделал предложение своей возлюбленной. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Актер опубликовал кадр с женской рукой, на которую надето помолвочное кольцо. На фото он целует руку будущей супруги. Известно, что его избранницей стала актриса Александра Попова. Звезды встречаются уже несколько лет.

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В 2018 году актер угодил в скандал. Визажист-гример Светлана Белогурова рассказала, что родила от актера внебрачную дочь Оливию. Головин не признавал отцовство, пока визажист не сделала это через суд.

Невеста артиста уже высказывалась относительно этой ситуации. Она заявила, что весь скандал произошел еще до их знакомства и начала отношений, поэтому она не обращает внимание на прошлое возлюбленного.