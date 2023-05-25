Селфи без фильтров и макияжа опубликовала в своих соцсетях актриса и телеведущая Юлия Высоцкая.

Об этом сообщает "Мослента". Звезда, вероятно, сделала снимок во время тренировки.

На фото Юлия без косметики и укладки: телеведущая лежит на полу на коврике для фитнеса с собранными в пучок волосами.

Соцсети

Телеведущая известна своим кулинарного шоу "Едим дома", в выпусках которого она делится со зрителями всевозможными рецептами. Также является автором книг о вкусной и здоровой пище.

В 2018 году была признана заслуженной артисткой России – за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.