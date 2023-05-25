Волочкова рассказала, почему дочь не захотела видеть ее на последнем звонке
Анастасию Волочкову не пустили на последний звонок собственной дочери Ариадны, сообщает Starhit. По мнению балерины, это могло произойти по двум причинам.
Во-первых, единственная дочь звезды проживает с отцом бизнесменом Игорем Вдовиным. Бывший избранник настраивает ребенка против нее, считает звезда российского балета. А во-вторых... Ариадна завидует матери.
"Выпускной вечер, выпускной бал… Не захотела видеть, приревновала к моей славе и успеху — ради Бога. Ничего страшного не произошло"
Бывший муж обвинения в свой адрес не комментирует. Он женат на телеведущей Елене Николаевой и воспитывает вместе с супругой сына.
Напомним, балерина в течение продолжительного периода времени не общалась с дочкой. Ариадна, еще будучи подростком, ушла из дома Волочковой и поселилась у своего отца.
Ранее стало известно о возобновлении общения мама и дочери. В январе звезда отмечала свой День рождения – среди гостей была и сама Ариадна.