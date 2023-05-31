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Дочь Александра Серова ответила на травлю матери

Дочь эстрадного певца Александра Серова Мишель рассказала о том, как относится к негативным комментариям от своей матери. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Дочь Серова высказалась о нападках матери
© Соцсети

Бывшая супруга Александра Серова Елена Стебенева обвинила свою дочь в равнодушии к горю, которое произошло в их семье. Она заявила, что Мишель равнодушно отнеслась к смерти свекрови Стебеневой, матери ее нового супруга.

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Сама Мишель рассказала о том, что мать "травит" ее уже длительное время. Сама она негативно относится к выносу ссор в социальные сети, так как имеет других хейтеров. На них она не реагирует, но не может равнодушно принимать негатив со стороны своей матери.

"Если родные начинают вести себя негативно, я осознаю, что мне плохо. На чужих людей я не реагирую", — заявила она.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Серова пожаловалась на холодность дочери.

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