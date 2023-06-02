Издание Forbes объявило американскую актрису и продюсера Риз Уизерспун самой богатой актрисой в мире.

На сегодняшний день ее состояние оценивается в 440 миллионов долларов.

Деловое издание опубликовало обновленный список "Самых богатых женщин Америки, которые добились успеха самостоятельно" за 2023 год, в котором звезда заняла 59-е место.

В него также вошли сценаристка Шонда Раймс, комик Эллен ДеДженерес, певицы Тейлор Свифт, Рианна и Мадонна.

47-летняя актриса известна своими ролями в фильмах "Блондинка в законе", "Жестокие игры", "Переступить черту", а также в сериалах "Большая маленькая ложь" и "Утреннее шоу".