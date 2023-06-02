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Риз Уизерспун признана самой богатой актрисой в мире

Издание Forbes объявило американскую актрису и продюсера Риз Уизерспун самой богатой актрисой в мире.

На сегодняшний день ее состояние оценивается в 440 миллионов долларов.

Деловое издание опубликовало обновленный список "Самых богатых женщин Америки, которые добились успеха самостоятельно" за 2023 год, в котором звезда заняла 59-е место.

В него также вошли сценаристка Шонда Раймс, комик Эллен ДеДженерес, певицы Тейлор Свифт, Рианна и Мадонна.

Риз Уизерспун официально подала на развод с Джимом Тотом

47-летняя актриса известна своими ролями в фильмах "Блондинка в законе", "Жестокие игры", "Переступить черту", а также в сериалах "Большая маленькая ложь" и "Утреннее шоу".

Ранее стало известно, что объявившая о разводе Риз Уизерспун воссоединилась со своим первым мужем Райаном Филиппом на вечеринке сына Дикона, посвященной выпуску дебютного альбома.

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