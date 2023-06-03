Актер Джона Хилл впервые стал отцом

Об этом сообщает Daily Mail.

© РИА Новости

Как выяснилось, родителями Джона Хилл и Оливия Миллар стали еще весной, но информация о рождении первенца пары появилась только сейчас.

Поводом для подозрений, что долгожданное событие уже произошло, стал выход Оливии на прогулку с совершенно плоским животом в минувший четверг.

Информацию о рождении первенца изданию Daily Mail подтвердил источник, близкий паре. Он же и заявил, что ребенок родился еще весной.

Поклонники актера сразу же начали поздравлять его с пополнением в семействе, отмечая, что уровень скрытности пары своих личных дел приближается к абсолюту.

Напомним, что и о беременности Оливии Миллар стало известно не сразу: ее и Хилла заметили в одном из детских магазинов на Гаваях.

О том, кто родился у пары, сын или дочь, информации пока нет.