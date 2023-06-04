$80.88-0.0987.10+0.52

Экс-солист группы "Челси" Роман Архипов вспомнил о работе грузчиком и безденежье в США

Бывший солист группы "Челси" Роман Архипов в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал, как работал грузчиком в США.

Роман Архипов вспомнил о работе грузчиком и безденежье в США
© РИА Новости

Музыкант вспомнил, как переехал в США в 2011 году и начал карьеру с нуля под псевдонимом Troy Harley. По словам Архипова, спустя шесть лет у него закончились деньги. Вдобавок к этому он переживал тяжелый разрыв с девушкой и не понимал, как ему жить дальше.

Отец певца Леонида Агутина рассказал, как внучка купила квартиру в Штатах

В 2014 году Роман закрыл свою студию звукозаписи, потому что она не приносила денег, а потом две недели работал грузчиком. Однако вскоре он понял, что эта работа ему не подходит и начал зарабатывать, снимаясь в массовке за $70-150 в день. Архипов добавил, что очень часто таким актерам приходится изображать мертвых и проводить в некомфортных условиях несколько часов.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Григорий Лепс назвал сумму гонорара за выступление на частном мероприятии.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий