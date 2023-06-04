Роман Архипов вспомнил о работе грузчиком и безденежье в США

Бывший солист группы "Челси" Роман Архипов в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал, как работал грузчиком в США.

Музыкант вспомнил, как переехал в США в 2011 году и начал карьеру с нуля под псевдонимом Troy Harley. По словам Архипова, спустя шесть лет у него закончились деньги. Вдобавок к этому он переживал тяжелый разрыв с девушкой и не понимал, как ему жить дальше.

В 2014 году Роман закрыл свою студию звукозаписи, потому что она не приносила денег, а потом две недели работал грузчиком. Однако вскоре он понял, что эта работа ему не подходит и начал зарабатывать, снимаясь в массовке за $70-150 в день. Архипов добавил, что очень часто таким актерам приходится изображать мертвых и проводить в некомфортных условиях несколько часов.