Ирина Шейк опубликовала снимок в откровенном платье 1996 года
Модель Ирина Шейк поделилась со своими подписчиками новой фотографией в откровенном платье от Versace, которое было представлено в коллекции 1996 года.
На снимке модель расположилась в шелковом кружевном платье известного модельера, широко расставив ноги, из-за чего в кадр попало и нижнее белье Шейк.
Винтажное платье с глубоким вырезом и тонкими бретелями пришлось по вкусу поклонникам модели и они принялись восхищаться ее образом в комментариях.
Некоторые из фанатов даже назвали Ирину Шейк самой красивой женщиной России.
Напомним, российская модель и актриса долгое время состояла в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, однако публике и журналистом с каждым годом все труднее понять, звезды все еще вместе или нет.
Ранее "Рамблер" показывал, как Ирина Шейк выглядит без макияжа.