Шейк опубликовала снимок в откровенном платье 1996 года

Модель Ирина Шейк поделилась со своими подписчиками новой фотографией в откровенном платье от Versace, которое было представлено в коллекции 1996 года.

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На снимке модель расположилась в шелковом кружевном платье известного модельера, широко расставив ноги, из-за чего в кадр попало и нижнее белье Шейк.

Винтажное платье с глубоким вырезом и тонкими бретелями пришлось по вкусу поклонникам модели и они принялись восхищаться ее образом в комментариях.

Некоторые из фанатов даже назвали Ирину Шейк самой красивой женщиной России.

Напомним, российская модель и актриса долгое время состояла в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, однако публике и журналистом с каждым годом все труднее понять, звезды все еще вместе или нет.