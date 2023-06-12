Звезде Comedy Woman Надежде Сысоевой удалили опухоль в груди

"О да, эти жуткие часы ожидания ответа на главный вопрос — рак это или нет. Это было очень страшно! Спасибо моим подругам, которые все эти дни держали меня за руку и постоянно были со мной на связи. Даже в минуту оглашения диагноза", — рассказала Сысоева.