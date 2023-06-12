Звезде Comedy Woman Надежде Сысоевой удалили опухоль в груди
Актриса Надежда Сысоева рассказала, что у нее обнаружили опухоль в груди. Звезде Comedy Woman провели операцию по удалению новообразования.
Как поделилась Надежда Сысоева в своих соцсетях, врачи заподозрили у нее рак, но опасения не подтвердились. Актрисе провели рентген и МРТ в первой клинической больнице и решили делать операцию.
"О да, эти жуткие часы ожидания ответа на главный вопрос — рак это или нет. Это было очень страшно! Спасибо моим подругам, которые все эти дни держали меня за руку и постоянно были со мной на связи. Даже в минуту оглашения диагноза", — рассказала Сысоева.
Операция прошла успешно, и сейчас артистку уже выписывают из больницы.
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