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Звезде Comedy Woman Надежде Сысоевой удалили опухоль в груди

Актриса Надежда Сысоева рассказала, что у нее обнаружили опухоль в груди. Звезде Comedy Woman провели операцию по удалению новообразования.

Звезде Comedy Woman Надежде Сысоевой удалили опухоль в груди
© РИА Новости

Как поделилась Надежда Сысоева в своих соцсетях, врачи заподозрили у нее рак, но опасения не подтвердились. Актрисе провели рентген и МРТ в первой клинической больнице и решили делать операцию.

"О да, эти жуткие часы ожидания ответа на главный вопрос — рак это или нет. Это было очень страшно! Спасибо моим подругам, которые все эти дни держали меня за руку и постоянно были со мной на связи. Даже в минуту оглашения диагноза", — рассказала Сысоева.

Операция прошла успешно, и сейчас артистку уже выписывают из больницы.

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