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Дмитрий Маликов рассказал, почему расстался с Натальей Ветлицкой

В интервью aif.ru певец вспомнил о том, как познакомился с артисткой.

Маликов рассказал, почему расстался с Ветлицкой
© РИА Новости

По словам Маликова, он встретил Наталью в Евпатории во время гастролей. Певцу на тот момент было всего 18 лет.

Роман между звездами вспыхнул практически мгновенно и в итоге они прожили вместе в гражданском браке три года. Маликов и Ветлицкая поняли, что все же не подходят друг другу, союз распался. Именно Наталье Дмитрий посвятил свою песню «Прощай моя блондинка».

Сейчас, по словам Маликова, они с Натальей практически не общаются.

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Напомним, что Дмитрий Маликов уже более тридцати лет счастливо женат на Елене Изаксон. У супругов двое детей: дочь Стефания и сын Марк.

Ранее Дмитрий Маликов рассказал, как воспитывает сына.

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