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Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Тори Спеллинг разводится с мужем на фоне многочисленных измен

После 18 лет совместной жизни и пятерых детей, Тори Спеллинг, известная по роли Донны Мартин в популярном сериале "Беверли-Хиллз, 90210", и Дин Макдермотт, актер с богатым портфолио проектов, приняли решение о расставании. Весть об этом была оглаской через аккаунт Макдермотта в одной из социальных сетей, хотя позже пост был удален.

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" разводится с мужем
© Кадр из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

Для обоих актеров это был уже второй брак. Их семейная жизнь продолжалась долгие 18 лет, начиная с их свадьбы на Фиджи. Однако с течением времени их идиллию начали марать серийные случаи неверности со стороны Макдермотта, которые попадали в заголовки таблоидов. Пара время от времени выясняла отношения публично, оставляя место для фотогеничных скандалов. Также у них были финансовые проблемы. Оба актера проходили реабилитацию в разные периоды своей жизни.

Почему, чем дороже свадьба, тем выше вероятность развода

Макдермотт, 56-летний актер, известен своими яркими ролями и снятием во множестве успешных проектов. Одной из его значимых работ стала роль констебля Ренфилда Тернбулла в сериале "Строго на юг", где он присоединился к актерскому ансамблю начиная со второго сезона.

Ранее мы писали о том, что Депп впервые появился на сцене после скандального развода.

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