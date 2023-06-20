Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" разводится с мужем

После 18 лет совместной жизни и пятерых детей, Тори Спеллинг, известная по роли Донны Мартин в популярном сериале "Беверли-Хиллз, 90210", и Дин Макдермотт, актер с богатым портфолио проектов, приняли решение о расставании. Весть об этом была оглаской через аккаунт Макдермотта в одной из социальных сетей, хотя позже пост был удален.

© Кадр из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

Для обоих актеров это был уже второй брак. Их семейная жизнь продолжалась долгие 18 лет, начиная с их свадьбы на Фиджи. Однако с течением времени их идиллию начали марать серийные случаи неверности со стороны Макдермотта, которые попадали в заголовки таблоидов. Пара время от времени выясняла отношения публично, оставляя место для фотогеничных скандалов. Также у них были финансовые проблемы. Оба актера проходили реабилитацию в разные периоды своей жизни.

Макдермотт, 56-летний актер, известен своими яркими ролями и снятием во множестве успешных проектов. Одной из его значимых работ стала роль констебля Ренфилда Тернбулла в сериале "Строго на юг", где он присоединился к актерскому ансамблю начиная со второго сезона.