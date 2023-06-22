"Сегодня непростой день": Омаров похвастался успехами избранницы

Бизнесмен Курбан Омаров, который раньше был женат на телеведущей Ксении Бородиной, гордится первой работой своей новой девушки в Дубае. Об этом он написал в личном блоге в социальных сетях.

© Соцсети

Курбан Омаров переехал в Дубай, чтобы продолжать развивать свой бизнес. Валерия, которой он сделал предложение в день рождения бывшей жены, отправилась в новую страну вместе с ним. Девушка сначала сопровождала избранника везде, потом стала заниматься кулинарией, а недавно вышла на работу.

Омаров рассказал об этом подписчикам, подчеркнув, что начало карьеры жены в Дубае стало непростым для него моментом. Тем не менее он восхищается ее профессионализмом и уверенностью:

"Вот так взяла и нашла работу в новой стране. Она такая независимая и уверенная в себе".

Подписчики по-разному отреагировали на пост бизнесмена. Кто-то вместе с ним порадовался за Валерию, кто-то написал, что особого повода для гордости нет, а кто-то посоветовал следить за успехами детей от брака с Ксенией Бородиной.