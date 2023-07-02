Как Ким Кардашьян ловко нашла предателей среди друзей: видео

Иногда даже самые близкие друзья могут обманывать: знаменитости знают об этом не понаслышке.

С помощью хитрой уловки Ким Кардашьян решила понять, кто же из ее друзей сможет предать. Она проверила это с помощью дочки. Девушка пообещала отправить фото своего новорожденного ребенка шестерым людям. Однако каждому из них она прислала фальшивые фотографии. Более того, все снимки были разными. Таким образом звезда собиралась вычислить, кто из ее друзей продаст личные фотографии журналистам, чтобы обогатиться за счет чужой славы.

Когда в прессе наконец появились знакомые фото, девушка сразу поняла, кто из ее окружения лишь притворялся хорошим другом. Вскоре Ким разорвала всякие отношения с предателем.

Об этой истории из жизни американской звезды рассказала блогер @Olya _lolyaa.