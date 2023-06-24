«Охота с детьми познакомиться»: сестра Шатунова об общении с его семьей

Всем известно, что знаменитый исполнитель Юрий Шатунов вырос в детском доме. Но родственники у него все же есть. О том, почему певец не воспитывался в семье и перестал общаться с семьей матери, рассказала его двоюродная сестра Татьяна в интервью Youtube-канала «СпецКорр». Слова родственницы приводит издание StarHit.

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По словам Татьяны, после смерти матери Юрий оказался в семье ее родной сестры Любови. Но тетка не справлялась с воспитанием подростка и через некоторое время отдала его в школу-интернат.

Татьяна уверяет, что ее мама хотела как лучше: чтобы мальчик получил образование, не попал в плохую компанию. Но до сих пор, по словам родственницы певца, их семью обвиняют в том, что они не оставили Юру у себя.

Щатунов не поддерживал отношения с родственниками, о чем Татьяна, по ее словам, очень сожалеет. А с женой Юрия сестра певца начала общаться лишь после его смерти. Детей Шатунова Татьяна до сих пор не видела.