В 2017 году Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили расстались, но их разрыв был дружелюбным. Оба продолжают уделять равное внимание своему сыну Соломону и не говорят друг о друге плохих слов. Звезда рассказала в шоу "Ваша Наташа" о том, что происходит в ее личной жизни.

Светская львица призналась, что ей важно, чтобы ее партнер был дружелюбным к ее сыну. Она не стремится создавать новую семью и выбирает только тех мужчин, которым полностью доверяет и которых хочет представить своему ребенку. Она подчеркнула, что в ее жизни ребенок занимает важное место. Она не позволяет эмоциям и влюбленности влиять на ее решения и готова встречаться с партнером только во время, когда ребенок находится с отцом.

"Никогда не привожу в дом мужчину, в котором не уверена на сто процентов, что хочу за него замуж и что я готова его представить своему ребенку. Если они совсем не сойдутся, то, к сожалению, с этим человеком не смогу построить семью", — заявила светская дива.

Напомним, что Гурам вступил во второй брак в 2021 году с Юлией, которая считается похожей на Анфису. Юлия вышла замуж, будучи беременной, и вскоре стала мамой маленького Персея.