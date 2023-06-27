Янина Студилина, известная актриса, пережила развод, из-за которого временно исчезла с экранов. Но сейчас она снова вовлечена в свою профессию, при этом работая не только в кино, но и в театре. В интервью Starhit артистка рассказала об отношениях с бывшим мужем.

Звезда отметила, что ей важно установить хорошие отношения с бывшим супругом, Александром Роднянским, ради комфорта и благополучия их дочери. Она подчеркнула, что исключительно важно быть некорыстными и думать о ребенке, чтобы не травмировать ее еще больше.

Когда журналист спросил о готовности к новому роману и возможности вступить в отношения с коллегой по профессии, Янина ответила, что чувства и отношения не могут быть запланированы. Она подчеркнула, что встреча с идеальным партнером может произойти случайно, и сказала, что "если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах".