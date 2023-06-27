После своей свадьбы 54-летняя певица Татьяна Буланова стала объектом живых обсуждений из-за необычного платья, которое она выбрала для этого события. Некоторые фанаты предположили, что она скрывает свою беременность, пишет "Московский комсомолец".

Певица признала, что была удивлена такой неожиданной реакцией на свою свадьбу. Вокруг этого события поднялся настоящий ажиотаж, и она не ожидала, что ее выбор платья вызовет столько интереса. Однако, Буланова ясно заявила, что она не беременна и назвав слухи полной выдумкой.

Татьяна призналась, что знает о критике наряда. Но она не принимает этой на свой счет. «Главное, что мне нравится», — заявила певица.