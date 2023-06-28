Максим Фадеев высказал, что он думает о конфликте с Линдой
Известный российский продюсер Максим Фадеев поделился своим мнением о конфликте с популярной в 1990-е годы певицей Линдой. Его слова приводит издание Starhit.
По словам продюсера, он устал быть благородным, так как «тяжело молчать, когда есть, что сказать».
Напомним, что певица Линда прославилась благодаря песням «Я ворона» и «Мало огня», тогда ее продюсером был Макс Фадеев. Но в какой-то момент противоречий накопилось столько, что они переросли в открытый конфликт. Примириться не получилось.
Максима Фадеева очень расстраивает неблагодарность певицы, которая и сейчас продолжает исполнять те песни, которые он создал для нее.
«„Не уважаю“ — самая негативная оценка, которую я себе позволил публично, в отличие от нее с ее отцом. Если бы они после своих заявлений в отношении меня отказались зарабатывать деньги на моей музыке, я бы их уважал. Но до си пор именно те песни собирают ей залы и дают возможность есть хлеб. Не плюй в колодец, из которого пьешь или пил!» — сказал Максим Фадеев.