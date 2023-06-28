Максим Фадеев высказал, что он думает о конфликте с Линдой

«„Не уважаю“ — самая негативная оценка, которую я себе позволил публично, в отличие от нее с ее отцом. Если бы они после своих заявлений в отношении меня отказались зарабатывать деньги на моей музыке, я бы их уважал. Но до си пор именно те песни собирают ей залы и дают возможность есть хлеб. Не плюй в колодец, из которого пьешь или пил!» — сказал Максим Фадеев.