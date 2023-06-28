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Максим Фадеев высказал, что он думает о конфликте с Линдой

Известный российский продюсер Максим Фадеев поделился своим мнением о конфликте с популярной в 1990-е годы певицей Линдой. Его слова приводит издание Starhit.

Максим Фадеев высказал, что он думает о конфликте с Линдой
© РИА Новости

По словам продюсера, он устал быть благородным, так как «тяжело молчать, когда есть, что сказать».

Напомним, что певица Линда прославилась благодаря песням «Я ворона» и «Мало огня», тогда ее продюсером был Макс Фадеев. Но в какой-то момент противоречий накопилось столько, что они переросли в открытый конфликт. Примириться не получилось.

Максима Фадеева очень расстраивает неблагодарность певицы, которая и сейчас продолжает исполнять те песни, которые он создал для нее.

«„Не уважаю“ — самая негативная оценка, которую я себе позволил публично, в отличие от нее с ее отцом. Если бы они после своих заявлений в отношении меня отказались зарабатывать деньги на моей музыке, я бы их уважал. Но до си пор именно те песни собирают ей залы и дают возможность есть хлеб. Не плюй в колодец, из которого пьешь или пил!» — сказал Максим Фадеев.

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