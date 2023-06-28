Омаров пожаловался на дорогостоящие продукты в Дубае

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров посетовал на то, что цены на продукты в Дубае оказались очень высокими. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

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Как рассказал бизнесмен, он сходил в супермаркет и сумма покупок составила 17 тысяч рублей. В качестве примера он привел стоимость фруктов: килограмм яблок в главном городе ОАЭ стоит 236 рублей, а килограмм мандаринов обойдется в сумму более 500 рублей.

Дубай входит в список самых дорогих городов мира, где занимает седьмое место. Эксперты уверены, что цены здесь выросли благодаря привлечению инвестиций. Все это спровоцировало скачок цен на недвижимость и продукты.