Николь Шерзингер выходит замуж

Певица и солистка The Pussycat Dolls Николь Шерзингер получила предложение от своего возлюбленного. О помолвке она заявила в своих социальных сетях.

Шерзингер опубликовала фотографию предложения. Она вместе со своим возлюбленным Томасом Эвансом отдыхала на Гавайях, где он подарил ей кольцо.

Соцсети

На кадре певица стоит в платье с бело-синим узором и шляпе, прикрывая лицо руками от удивления. Ее жених встал с коробкой с кольцом на одно колено.

"Я сказала да!", — подписала певица снимок.

Николь Шерзингер и Томас Эванс, бывший игрок в регби, начали встречаться в конце 2020 года. Они познакомились во время съемок шоу X-Factor, где певица была судьей, а Эванс — участником. Роман закрутился стремительно, спустя пару недель после знакомства звезды уже встречались.