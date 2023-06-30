Актер Кевин Костнер обвинил свою бывшую жену Кристин Баумгартнер в том, она просит алименты в размере 250 тысяч долларов на свои нужды, а не на детей. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на судебные документы.

В судебных документах актер утверждает, что его бывшая супруга тратит полученные алименты на косметические процедуры, пластические операции, походы по бутикам, кредиты на недвижимость и гонорары адвокатам. По словам Костнера, Баумгартнер требует увеличить денежную сумму исключительно ради личных расходов.

Однако Баумгартнер утверждала, что сумма почти в 250 тысяч долларов намного меньше необходимой для полноценного воспитания трех подростков. Более того, бывшая жена Костнера отмечала, что у нее нет собственного дохода. Она сидела дома с тех пор, как родилась ее старшая дочь.

По мнению Кевина Костнера, 51 940 долларов в месяц, которые он выплачивает в качестве алиментов, являются вполне "разумной" суммой.

В начале мая 2023 года Кристин Баумгартнер подала на развод с актером после 18 лет брака. Она объясняла это тем, что у них возникли «непримиримые разногласия».