"Бывший изменял направо и налево": Свиридова рассказала, почему не хочет замуж

"Бывший изменял направо и налево": певица Алена Свиридова рассказала, почему не хочет замуж
Певица Алена Свиридова поделилась подробностями неудачных отношений с бывшими и причиной, почему она не хочет замуж, в шоу "Лера в большом городе".
После двух неудачных браков Алена Свиридова призналась, что больше не хочет выходить замуж. По словам певицы, некоторые возлюбленные изменяли ей. Сначала правда об этом была для Свиридовой сильной травмой. Но вскоре ей стало легче.
"А сейчас я него смотрю и мне до фиолетовой звезды все, что он делал. Мы с ним прекрасно общаемся, шутим. И вообще меня это никак не трогает», — рассказала певица в интервью, однако имя бывшего мужчины решила не называть.
Сейчас Свиридова находится в отношения с Давидом Варданяном. В разговоре с Валерией Гай Германикой певица отметила, что их с Варданяном отношения лишены привычной "влюбленности".
"Наступает затишье, спокойствие. Это незыблемые вещи, как мама, дети, муж… Ну это совсем другое, нежели романтическая любовь", — поделилась Свиридова.
От регистрации брака певица отказывается. Она считает, что в подобном союзе доверие к партнеру уменьшается, и это нельзя назвать честным человеческим договором.
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