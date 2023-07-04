Певец Николай Басков рассказал, что ценит больше всего в женщинах и как изменились его предпочтения. Об этом сообщает "Пятый канал".

По словам артиста, с возрастом отношение к женщинам начинает меняться. В "бурной" молодости он "занимался любовью телом", а с годами начал заниматься "любовью мозгом".

Сейчас 46-летний Басков обращает внимание в первую очередь не на длинные ноги и бюст избранницы, а на ее интеллектуальные способности.

"Самое сексуальное для меня сейчас — это женский мозг, женские мысли, женские слова, поступки, отношения", — заявил певец.

Найти такую женщину, по его мнению, сейчас непросто.