Пресняков рассказал, кому посвятил "Стюардессу по имени Жанна"

По словам Преснякова, он посвятил композицию реальной стюардессе, с которой столкнулся, когда возвращался с гастролей в Москву. Певца восхитило, насколько радостной и обаятельной была девушка, обслуживающая пассажиров на борту, и после перелета он сочинил знаменитую строчку, а затем обратился к поэту Илье Резнику, и они вместе досочинили будущий хит.