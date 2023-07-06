Пресняков рассказал, кому посвятил "Стюардессу по имени Жанна"

Певец Владимир Пресняков рассказал, кому посвятил песню "Стюардесса по имени Жанна"
Певец Владимир Пресняков-младший рассказал, что "стюардесса по имени Жанна" — не выдуманный персонаж. Тайну происхождения песни артист раскрыл изданию Prozvezd.info.
По словам Преснякова, он посвятил композицию реальной стюардессе, с которой столкнулся, когда возвращался с гастролей в Москву. Певца восхитило, насколько радостной и обаятельной была девушка, обслуживающая пассажиров на борту, и после перелета он сочинил знаменитую строчку, а затем обратился к поэту Илье Резнику, и они вместе досочинили будущий хит.
"Все были мрачные, грустные, жуткие, усталые, а она ходила и улыбалась. Ее прямо вставляло не по-детски. Она как Солнце была", — рассказал артист.
Песня Преснякова "Стюардесса по имени Жанна" была выпущена им в 1992 году.
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