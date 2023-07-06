"Мне очень страшно": звезда "Универа" рассказала о серьезной фобии

"Мне очень страшно находиться в ситуации, когда вокруг много людей. Не знаю, с чем это связано", — поделилась актриса.

Рудова также вспомнила, как была на концерте в "Олимпийском". Тогда актрису "придавило толпой", и с тех пор она больше не ходит туда, где ее может окружать слишком много людей.