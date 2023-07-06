"Мне очень страшно": звезда "Универа" рассказала о серьезной фобии

"Мне очень страшно": звезда "Универа" Наталья Рудова рассказала о серьезной фобии
Актриса Наталья Рудова призналась, что у нее демофобия — боязнь большого скопления людей. Об этом пишет издание "Московский комсомолец".
По словам звезды сериала "Универ", она не любит толпы людей, поэтому редко бывает на светских мероприятиях.
"Мне очень страшно находиться в ситуации, когда вокруг много людей. Не знаю, с чем это связано", — поделилась актриса.
Рудова также вспомнила, как была на концерте в "Олимпийском". Тогда актрису "придавило толпой", и с тех пор она больше не ходит туда, где ее может окружать слишком много людей.
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