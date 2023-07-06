Илья Соболев рассказал о возмутившем его поступке популярного блогера

Бывший резидент Comedy Club Илья Соболев рассказал, как блогер Юлия Гаврилина не дала автограф его дочери. О возмутившей его ситуации комик написал в своих социальных сетях.

По словам Соболева, Гаврила отказалась давать автограф, заявив о своей занятости. В ответ на это комик назвал блогера "пшиком" и послал "на лавочку пить пиво".

"Когда все эти пшики поймут, что быть звездой — значит расписываться на майке детям, если они очень просят?" — возмутился Илья Соболев.