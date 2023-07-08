"С Божьей помощью": Юлия Ковальчук во второй раз стала мамой

Певица Юлия Ковальчук рассказала о пополнении в семье. Радостной новостью звезда поделилась в соцсетях.

"Теперь нас четверо. С Божьей помощью наша любовь имеет продолжение в наших доченьках", – сообщила артистка.

Вместе с супругом Алексеем Чумаковым Ковальчук воспитывает пятилетнюю дочку Амелию. Как оказалось, не так давно звезды стали родителями во второй раз.

Однако подписчики Юлии не рассчитывают в скором времени увидеть фото малышки: звезды предпочитают не публиковать кадры с детьми.