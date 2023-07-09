Чеботина высказалась о поведении Галич

В мае Люса Чеботина столкнулась с обвинениями со стороны блогера Иды Галич, которая публично осудила певицу за срыв съемок на Youtube-канале. Артистка считает такое поведение непрофессиональным и полагает, что блогерша просто хотела привлечь внимание к себе, передает «Стархит».

В своем комментарии Чеботина подчеркнула, что попыталась связаться с Галич, чтобы объяснить ситуацию и уладить конфликт, но блогерша предпочла оскорбления в Telegram. Певица считает, что в случае проблем на съемке, первостепенной задачей является спасение съемочного процесса, а не написание оскорблений. Чеботина надеется, что все это было просто стремлением блогера вызвать шум вокруг себя.

Напомним, что скандал произошел во время церемонии вручения премии канала RU.TV, когда Чеботина отказалась выходить на сцену, узнав, что Ида Галич должна вручить ей награду в одной из номинаций. Певица решила покинуть мероприятие, вызвав шум в СМИ.