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Певица Люся Чеботина высказалась о поведении блогерши Иды Галич

В мае Люса Чеботина столкнулась с обвинениями со стороны блогера Иды Галич, которая публично осудила певицу за срыв съемок на Youtube-канале. Артистка считает такое поведение непрофессиональным и полагает, что блогерша просто хотела привлечь внимание к себе, передает «Стархит».

Чеботина высказалась о поведении Галич
© globallookpress.com

В своем комментарии Чеботина подчеркнула, что попыталась связаться с Галич, чтобы объяснить ситуацию и уладить конфликт, но блогерша предпочла оскорбления в Telegram. Певица считает, что в случае проблем на съемке, первостепенной задачей является спасение съемочного процесса, а не написание оскорблений. Чеботина надеется, что все это было просто стремлением блогера вызвать шум вокруг себя.

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Напомним, что скандал произошел во время церемонии вручения премии канала RU.TV, когда Чеботина отказалась выходить на сцену, узнав, что Ида Галич должна вручить ей награду в одной из номинаций. Певица решила покинуть мероприятие, вызвав шум в СМИ.

Ранее мы писали о том, что Люся Чеботина рассказала, какой на самом деле Филипп Киркоров.

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