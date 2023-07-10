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«Я пожалела его семью»: певица Бьянка рассказала о домогательствах

В YouTube-шоу Лауры Джугелия певица Бьянка рассказала об одном неприятном случае из жизни.

«Я пожалела его семью»: Бьянка рассказала о домогательствах
© @biankarnb

Певица призналась, что после одного мероприятия по дороге домой в поезде ей настойчиво оказывал недвусмысленные знаки внимания популярный артист.

Бьянка отказалась назвать его имя, отметив лишь, что этого исполнителя знают все, более того, его считают одним из «самых невероятных и светлых певцов на нашей эстраде».

По словам исполнительницы, коллега по цеху настойчиво приглашал ее в свое купе послушать музыку. Кроме того, к возмущению певицы, артист позволил себе распустить руки, шлепнув ее ладонью чуть ниже спины.

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Бьянка призналась, что была ужасно возмущена, хотела его ударить и рассказать о домогательствах буквально всем, но в итоге решила не устраивать скандал.

«Во-первых, он не достоин этого. Во-вторых, я пожалела его семью», — заявила певица.

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