Ляйсан Утяшева, известная художественной гимнастикой и обладательница звания заслуженного мастера спорта, смогла пленить сердце комика Павла Воли своими замечательными качествами. Одним из аспектов, который особенно впечатлил Воли, была ее хозяйственность, пишет "Вечерняя Москва".

Утяшева недавно рассказала, что не могла оставаться равнодушной к беспорядку, который царил в холостяцкой квартире ее будущего мужа. По ее словам, сработал инстинкт.

"Просто в холодильнике воняло, будто кто-то умер, причем все на серьезной стадии разложения уже. Все в окурках", — призналась звезда.

Вместо того, чтобы просто жаловаться на ситуацию, Утяшева решила взять инициативу в свои руки. Она отправилась в магазин за продуктами и принялась активно приводить квартиру в порядок. Ее целью было создать уютную и комфортную обстановку для своего будущего супруга.