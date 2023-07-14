Сысоева рассказала о неудавшейся поездке после удаления опухоли

В настоящее время Надежда Сысоева, звезда Comedy Woman, сталкивается с непростыми испытаниями. После операции по удалению опухоли в груди и приема лекарств она ощущает дискомфорт как эмоционально, так и физически. Несмотря на это, она решила не брать больничный и продолжает работать, хотя это может быть ошибкой. Однако предстоящая командировка превратилась в источник стресса, который негативно влияет на ее здоровье, особенно в сочетании с тяжелым лечением.

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Надежда поделилась своими переживаниями с подписчиками своего телеграм-канала. Организаторы фестиваля приобрели для нее билеты на поезд "Ласточка". Однако, стоя на перроне и видя высокую лестницу вагона, она надеялась, что мужчины, находящиеся рядом, помогут ей с тяжелым чемоданом. К сожалению, никто не предложил помощи. Осознав, что "Ласточка" - это переполненный поезд, где пассажиры теснятся друг на друге, она приняла решение не садиться в поезд, так как это представляет опасность для ее здоровья, особенно учитывая ее текущее состояние.

Надежда не стала терпеть неудобства и решила сойти с поезда. Она также опубликовала переписку с ответственными лицами, которые были ответственны за покупку билетов. Оказалось, что не осталось свободных мест в бизнес-классе, и ее даже не предупредили об этом. Возможно, это оказалось благом. Она осознала, что здоровье стоит выше всего, и работа не может быть приоритетом в данной ситуации.