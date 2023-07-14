Виктория Толстоганова поделилась снимком своих сыновей

Актриса Виктория Толстоганова поделилась редким снимком своих сыновей, Федора и Ивана, из разных браков, во время семейного отдыха в Хорватии. Она опубликовала фотографию в социальных сетях с подписью "Просмотр ужасов".

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У звезды есть трое детей. Дочь Варвара родилась в 2005 году в браке с актером Андреем Кузичевым, а в 2008 году родился сын Федор.

После 15 лет брака, Виктория и Андрей развелись в 2011 году, сохраняя при этом дружеские отношения и уважение друг к другу. Виктория всегда поощряла встречи Андрея с детьми, и Варвара и Федор носят фамилию своего отца.

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Впоследствии Виктория вышла замуж за актера и режиссера Алексея Аграновича, от которого родился сын Иван в 2011 году. В интервью она отмечала, что ее новый муж сумел установить хорошие отношения с ее детьми от предыдущего брака, став для них другом. Вместе они помогли Варваре и Федору проще пережить развод родителей.