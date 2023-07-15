«Я понимаю, что мне вот-вот будет плохо»: Шепелев — о рождении сына

В YouTube-шоу «Интересный подкаст» телеведущий рассказал, что присутствовал при рождении сына от Жанны Фриске. Слова звезды цитирует издание «7 дней».

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Шепелев признался, что рождение первенца стало одним из самых значительных событий в его жизни и сыграло в ней очень важную роль.

То, что Дмитрий будет присутствовать при родах, они решили вместе с Жанной Фриске. Шепелев признается, что не считает это чем-то ужасным, но отмечает, что каждый имеет право иметь собственный взгляд на этот вопрос.

Единственное, что напугало телеведущего во время родов и оставило неприятные воспоминания, это «бряцанье» медицинской тележки с инструментами.

«Я прислоняюсь к стенке и понимаю, что вот-вот мне будет плохо. Это был самый жесткий момент для меня во всех родах», — признался Шепелев.

Кстати, при появлении на свет своего второго сына Тихона Дмитрий не присутствовал. Телеведущий объяснил, что этого не захотела его жена Екатерина.