Spice Girls воссоединятся на сцене

Солистки популярной во второй половине 1990-х годов группы примут участие в концерте, посвященном тридцатилетию коллектива, сообщает The Sun.

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Сенсационное воссоединение «перчинок» состоится в 2004 году в Английском городе Гластонбери. О датах тура предварительно договорились Эмма Бантон, Мел Браун, Мел Чизхолм и Джери Хорнер (Халлилуэлл).

К бывшим коллегам решила присоединиться и Виктория Бекхэм (Адамс), которая ранее отказывалась принять участие в мероприятии.

Инсайдер сообщил, что переговоры с солистками велись на протяжении шести месяцев. Главной проблемой было согласовать графики звезд, поскольку все они очень заняты. Но, кажется, старания увенчались успехом.

Также стало известно, что будет снят документальный фильм о группе, в котором покажут неопубликованные нигде ранее фотографии Spice Girls и расскажут много интересного о группе.