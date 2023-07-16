Маликов назвал причину расставания с Ветлицкой

Певец Дмитрий Маликов рассказал, почему расстался с Натальей Ветлицкой. Причину разрыва артист назвал в YouTube-интервью со Светланой Бондарчук.

По словам певца, он влюбился в Ветлицкую, когда ей было 18 лет. Они познакомились на гастролях в Евпатории 35 лет назад. Как вспоминал исполнитель, между ними быстро закрутился роман.

"Я был ей верен. Она выступала со мной вместе в коллективе… И, собственно говоря, мне было не до каких-то там романов, хотя было полно возможностей и девчонок", — рассказал Маликов.

Артисты были вместе на протяжении 3,5 лет, но после расстались. Как объяснил певец, они просто оказались разными людьми. После разрыва Маликов посвятил Ветлицкой песню "Прощай, моя блондинка".

Сейчас артист жена на Елене Изаксон. Супруги в браке уже 30 лет.