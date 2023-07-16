Топурия рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина

"Мужчина должен быть главным в семье, женщина должна быть не только замужем, но и за мужем", — сказала Топурия.

Артистка также поделилась, что в ее жизни были партнеры, которые зарабатывали меньше нее, и это было некомфортно для них обоих. Как призналась Топурия, она все время пыталась "принизить себя", чтобы ее мужчина не страдал от комплексов.