Певица Кети Топурия рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина
Солистка группы "А'Студио" Кети Топурия высказалась по поводу зарплаты, которую должен получать мужчина. Своим мнением она поделилась в шоу блогера Карена Адамяна "Макарена".
По словам певицы, важно, чтобы мужчина зарабатывал больше женщины, либо примерно столько же.
"Мужчина должен быть главным в семье, женщина должна быть не только замужем, но и за мужем", — сказала Топурия.
Артистка также поделилась, что в ее жизни были партнеры, которые зарабатывали меньше нее, и это было некомфортно для них обоих. Как призналась Топурия, она все время пыталась "принизить себя", чтобы ее мужчина не страдал от комплексов.
"Но в то же время мне было сложно, потому что я привыкла иначе жить", — рассказала вокалистка "А'Студио".
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