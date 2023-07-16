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Певица Кети Топурия рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина

Солистка группы "А'Студио" Кети Топурия высказалась по поводу зарплаты, которую должен получать мужчина. Своим мнением она поделилась в шоу блогера Карена Адамяна "Макарена".

Топурия рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина
© globallookpress.com

По словам певицы, важно, чтобы мужчина зарабатывал больше женщины, либо примерно столько же.

"Мужчина должен быть главным в семье, женщина должна быть не только замужем, но и за мужем", — сказала Топурия.

Артистка также поделилась, что в ее жизни были партнеры, которые зарабатывали меньше нее, и это было некомфортно для них обоих. Как призналась Топурия, она все время пыталась "принизить себя", чтобы ее мужчина не страдал от комплексов.

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"Но в то же время мне было сложно, потому что я привыкла иначе жить", — рассказала вокалистка "А'Студио".

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