Появились подробности о романе Шакиры с молодым баскетболистом

Колумбийская певица Шакира знает, как завлечь внимание публики не только своим голосом, но и своей личной жизнью. Ее недавнее романтическое приключение вызвало немало разговоров среди ее поклонников. Пока многие еще не могут привыкнуть к мысли о том, что она провела три года в открытых отношениях с Жераром Пике, футболистом, прежде чем быстро пойти на свидание с гонщиком "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном.

Теперь она уже связана романтическими свиданиями с баскетболистом NBA Джимми Батлером. Они провели несколько встреч, но их отношения пока очень свежи, и пока рано говорить о долгосрочном потенциале, рассказал источник журнала US Weekly. Ему 13 лет моложе Шакиры, но это не беспокоит ее, так как он компенсирует разницу своим чувством юмора и харизмой.

Шакира была связана с Льюисом ранее, поэтому некоторым кажется сложным поверить в ее новый роман. Тем не менее, ее верные поклонники считают, что баскетболист - отличная замена экс-футболисту. Во-первых, Джимми моложе Шакиры, и, во-вторых, ее сыновья также являются его поклонниками.